Из-за засухи местная клубника будет дороже

Из-за засухи не оправдались надежды фермеров на хороший урожай клубники в этом году, и погода отрицательно повлияла не только на латвийских крестьян, поэтому местная клубника будет дороже, рассказала представитель Латвийской ассоциации плодоводства Ренате Каяка.

Нельзя однозначно утверждать, что урожай хуже, чем в прошлом году, потому что у тех хозяев, которые имеют возможности полива, урожай будет хорошим.

Каяка напомнила, что дождей в Латвии не было уже почти два месяца.

Так как установки для полива стоят дорого и в латвийских условиях, как правило, не требовались, фермеры не спешили их покупать.

Засуха коснулась и соседних с Латвией стран, что привело к общему повышению цен на клубнику.