Коррупция на крови: Чакшу допросили литовские правоохранители

Власти Литвы также допросили министра здравоохранения Латвии Анду Чакшу (ZZS) по делу о возможной коррупции в Национальном центре крови, агентству LETA рассказала министр.

Чакша разъяснила, что допрос был связан с расследованием, происходящим в Литве. «Литовцы узнали о ситуации, сейчас они допрашивают латвийскую сторону», - сказала она.

По ее словам, во время допроса присутствовали представители как латвийских, так и литовских служб. «Я понимаю, что обе страны очень хорошо сотрудничают в борьбе с коррупцией ...», - сказал министр.

Свой допрос Чакша связала с тем, что Латвийский государственный центр доноров крови находится под ее непосредственным надзором.

Напомним, что литовская Служба спецрасследований (ССР), которая расследует вероятную коррупцию в Национальном центре крови (НЦК), проводит проверку на предмет вероятного подкупа должностных лиц зарубежных стран.

У правоохранительных органов Литвы имеются обоснованные подозрения, что бывшая глава НЦК Йоана Бикульчене и акционер компании «Solis Tribus» Антанас Пятрошюс, а также директор этой компании Рута Станкявичене,

действуя в группе, стремились захватить и монополизировать сбор плазмы крови не только в Литве, но и в Латвии.

Таким образом, по мнению ССР, они хотели подвергнуть дискриминации и исключить хозяйствующих субъектов Литвы, Латвии и других зарубежных стран, у которых была возможность или у которых могла быть возможность честно конкурировать в области сбора плазмы крови.

Как утверждают следственные органы, согласно плану преступной группы, «Solis Tribus» должна была стать единственным в Литве сборщиком плазмы крови и поставщиком препаратов крови.