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Исследовательский центр «Certus» возглавит Даунис Ауэрс

LETA
Даунис Ауэрс | Фото: Ieva Lūka / LETA

Председателем правления исследовательского центра «Certus» утвержден ассоциированный профессор Латвийского университета Даунис Ауэрс.

Ранее он был в «Certus» директором по исследованиям, а теперь сменит на должности прежнего главу исследовательского центра Вячеслава Домбровского, который будет кандидатом в премьер-министры от партии «Согласие».

«Certus начал важные исследования, и моя первая и главная задача состоит в том, чтобы завершить их и донести результаты до латвийского общества», - сказал Ауэрс.

Ауэрс родился в Великобритании в латышской семье, изучал экономику и политику в Лондонской высшей школе экономики и колледже Лондонского университета.

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