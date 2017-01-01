Костры, шашлыки, пиво: Как сделать Лиго безопасным

Сегодня на пресс-конференции Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция напомнят о безопасности во время празднования Лиго.

Как отмечает ГПСС, летний праздник нередко омрачается несчастными случаями, например, люди обжигаются в кострах, попадают в ДТП, тонут, что порой превращает праздник в трагедию.

На Лиго 2017 года в пожарах погибли два человека, трое утонули, три человека погибли в ДТП и более 300 получили травмы. Было задержано 70 пьяных водителей.