Кайминьш: мне неясно, за что меня задерживают

Депутату Сейма Артусу Кайминьшу (KPV LV) в данный момент неясно, почему Генеральная прокуратура просила согласия Сейма на его задержание и обыск. Об этом он заявил после заседания Сейма, перед своим задержанием.

Он не может комментировать обвинения правоохранительных органов, потому что ничего не знает об их содержании, заявил депутат.

Кайминьш сказал, что в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) вызвана бухгалтер партии, и добавил, что не понимает, почему, так как «черной кассы» у партии нет.

На вопрос о предпринимателе Виестуре Тамужсе Кайминьш ответил, что у них дружеские отношения и ничего больше. На вопрос о том, может ли быть задержание связано с финансированием KPV LV, он ответил, что партия финансируется за счет членских взносов и регулярно подает отчеты в KNAB. Также политик заявил, что происходящее шокирует его, и ни к чему подобному он не был готов.

Кайминьш поинтересовался, следует ли ему благодарить за свое задержание своих конкурентов Юту Стрике и Юриса Юрашса (Новая консервативная партия), или ситуация связана с тем, что Кайминьш подписал требования об отставке министра экономики Арвила Ашераденса и министра юстиции Дзинтарса Расначса.

Кайминьш отметил, что Алдис Гобземс не будет его адвокатом в этом деле.

Как уже сообщал Русский TVNET, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сегодня после заседания Сейма задержали депутата Артуса Кайминьша (KPV LV).

Депутату были зачитаны его права. Кайминьш выступал перед журналистами, а сотрудники KNAB ждали его на расстоянии нескольких метров. После импровизированной пресс-конференции к Кайминьшу подошел сотрудник KNAB, предъявив жетон, депутат в сопровождении сотрудников покинул здание Сейма и сел в микроавтобус KNAB.