Вейонис: покрытие убытков от засухи из госбюджета - не лучший способ вложения денег

Покрытие убытков от природных бедствий из государственного бюджета - не лучший способ вложения денег, заявил, комментируя возможную помощь пострадавшим от засухи крестьянам, президент Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

По мнению президента, этот год действительно отличается засушливой погодой, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве должно принимать Министерство земледелия, а затем правительство. «Вопрос, какую пользу принесет крестьянам объявление чрезвычайной ситуации», - сказал Вейонис.

Президент заявил, что поддерживает введение страхования для фермеров, подчеркнув, что для правительства регулярно выделять средства на покрытие убытков от природных катаклизмов - не лучший способ вложения денег.

Президент считает, что каждый фермер должен ответственно относиться к своему имуществу, и страхование - это проявление ответственности. Страхование посевов и сельскохозяйственных земель было бы верным направлением, которое нужно обсуждать.

Кучинскис со своей стороны заявил, что перед объявлением чрезвычайной ситуации нужно рассчитать ущерб.