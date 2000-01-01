После утренних «партийных» обысков KNAB задержал троих, в том числе депутата Сейма

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по уголовному процессу о предположительно незаконном финансировании партии KPV LV задержало трех человек, выяснило агентство ЛЕТА.

Как сообщалось, сотрудники БПБК задержали сегодня в Сейме депутата Артуса Кайминьша, также проведены обыски у члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Сопредседатель KPV LV Линда Лиепиня подтвердила журналистам, что Закатистов задержан.

БПБК не называет имен задержанных, но в своем заявлении для прессы подтверждает, что уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона - о незаконном финансировании политической организации, посредничестве при таком финансировании, приеме и вымогательстве финансирования. Наказания по этим статьям составляют до 2-3 лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.

По данным агентства ЛЕТА, в начатом в июне 2017 года уголовном процессе есть сведения о возможных преступных действиях, в результате которых KPV LV получала незаконное финансирование, в том числе о действиях Кайминьша, который просил другое лицо принять на работу фиктивных работников на подконтрольном ему предприятии и получать от них назад перечисленные зарплаты. Таким образом, возможно, добывались средства на финансирование партии.

Как установило досудебное расследование, весной 2016 года председатель совета АО «Eco Baltia» Виестурс Тамужс объявил входящему в концерн предприятию, что хочет нанять Атиса Закатистова для оказания стратегических консультаций лично ему как председателю совета. По указанию Тамужса был заключен договор между входящим в концерн предприятием ООО «Per capita» об оказании консультаций. Аналогичный договор был заключен повторно. Следствие констатировало, что предусмотренные договором консультации оказаны не были.

Это предприятие ежемесячно в соответствии с договором и выставленными «Per capita» счетами перечисляло денежные средства в размере 2000 евро и НДС на банковский счет «Per capita» до тех пор, пока в СМИ не появились сообщения о переговорах Кайминьша, Закатистова и Тамужса, в ходе которых Закатистов сообщил, что получает от Тамужса 2000 евро в месяц.

Следствие получило доказательства того, что эти деньги использовались для нужд партии «KPV LV», но не были указаны в ее финансовой документации. Из материалов дела следует, что Кайминьш, Закатистов и Тамужс понимали, что такого рода выплаты незаконны, и пытались их скрыть.