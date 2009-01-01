Драма в Гулбене: 9-летний мальчик решил сбежать на улицу с балкона пятого этажа

Чрезвычайная ситуация разыгралась на глазах прохожих в понедельник 18 июня в одном из многоквартирных домов в Гулбене. Здесь запертый ушедшими на работу родителями в своей квартире на 5 этаже 9-летний мальчик решил сбежать на улицу.

Он соорудил веревку из белья и с балкона стал слезать вниз, но на улице вовремя заметили беглеца и стали кричать, чтобы он остановился. Беглец остался на балконе этажом ниже - на четвертом. Была вызвана полиция и сотрудники ГПСС, а также медики.

Чтобы попасть к мальчику полицейским пришлось проникнуть в соседскую квартиру. Дверь открыла девочка школьного возраста, но она не заметила, что на балконе квартиры стоит непрошеный гость. Полицейские благополучно попали на балкон, вывели мальчика и передали его медикам.

Установлено, что ребенок 2009 года рождения был заперт в квартире, а родители находились на работе. Полиция выясняет обстоятельства. Информация также передана социальной службе и сиротскому суду.

Помощь спасателей ГПСС не понадобилась.

«Хорошо, что все закончилось благополучно. Возможно, и раньше ребенок попадал в схожие ситуации. Он еще маленький. Надо изучать ситуацию в семье. В любом случае, закрывать его на ключ на день - тоже не выход», - заявила представительница NMPD Сниедзе Брачка.