Треть жителей Латвии видят положительное влияние иммиграции на экономику страны

Хотя у 80% жителей Латвии иммиграция из стран, не входящих в ЕС, вызывает негативные эмоции, примерно треть латвийцев рассматривают иммигрантов как движущую силу новых идей и инноваций с положительным влиянием на экономику, показал опрос «Eurobarometer».

Как сообщила агентству ЛЕТА со ссылкой на данные «Eurobarometer» представитель информационной кампании «Открытость - это ценность» Илона Щепилова, ряд латвийских предпринимателей тоже считает, что приезжие могут стать экономическим благоприобретением.

Предприниматели, трудоустроившие беженцев и ищущих убежища, признают, что хотя беженцев в Латвии немного, ситуация трудная. Трудоустройство беженцев не только дает рабочие руки, но и помогает уменьшить предубеждения, считают представители предприятий «Optic Guru», «Humusa komandas», центра для ищущих убежища «Mucenieki» и «Riga Veneer». Эти предприятия трудоустроили 15 беженцев и ищущих убежища и намерены продолжать делать это.

Ведущий исследователь центра общественной политики «Providus» Агнесе Лаце считает, что результаты опроса «Eurobarometer» свидетельствуют о том, что 40% жителей Латвии рассматривают иммиграцию как проблему, а не как возможность, но большинство поддерживает меры по предотвращению дискриминации в латвийском обществе.

Для содействия диалогу с обществом и терпимости Фонд общественной интеграции начинает пятилетнюю информационную кампанию «Открытость - это ценность».