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В ночь на четверг - дожди и сильный ветер

LETA
Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

В ночь на четверг и местами утром в Курземе и Видземе, главным образом на севере, ожидается дождь и сильный ветер, прогнозировали синоптики.

Юго-западный ветер порывами будет дуть со скоростью 14-18 метров в секунду. Минимальная температура составит +11..+16 градусов.

Днем небо будет облачным, местами ожидаются дожди и грозы. Самые сильные дожди возможны в ночь с четверга на пятницу и будут сопровождаться бурей и градом.

Температура в четверг повысится до +24..+27 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, дождь и гроза возможны вечером в четверг. Ветер усилится до 15 м/с, воздух прогреется до +26 градусов.

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