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Полиция безопасности сменит название

LETA
Фото: Ieva Čīka/LETA

Сейм сегодня одобрил поправки к закону о государственных спецслужбах, предусматривающие переименование Полиции безопасности в Службу государственной безопасности.

Эти поправки обсуждались также на заседании Совета по госбезопасности.

МВД предложило изменить название Полиции безопасности (ПБ) и в дальнейшем называть ее Службой национальной безопасности.

Однако, как пояснили представители ПБ и Бюро по защите Сатверсме (БЗС), учреждение национальной безопасности является одним из структурных подразделений БЗС и занимается защитой гостайны. Поэтому во избежание недоразумений и с учетом иностранной практики они предложили переименовать ПБ в Службу государственной безопасности.

ПБ - одно из трех учреждений госбезопасности, занимающееся контрразведкой, защитой конституционного строя государства, обеспечением экономической безопасности, защитой гостайны, борьбой с терроризмом, охраной высших должностных лиц государства и досудебным расследованием.

Изменение названия ПБ обосновано необходимостью изменить его на отвечающее названиям служб внутренней безопасности большинства европейских и демократических государств и не вызывающее ассоциаций с функциями, повседневно выполняемыми полицией.

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