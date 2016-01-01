Раскрыто имя внесшего залог за арестованных сотрудников Vairāk saules бизнесмена

Залог в размере 60 000 евро для освобождения бухгалтера Vairāk saules Марики Витолини и совладельца Айво Шнейдера внес предприниматель Каспар Гарканис, сообщает журнал Ir.

На каждого пришлось по 30 000 евро.

В свою очередь курьер и руководитель отдела доставки Дмитрий Балаба освобожден без внесения залога, а IT-специалист предприятия Эдгар Штромбергс до сих пор находится за решеткой.

Как уже сообщал Русский TVNET, полиция подозревает компанию в мошенничестве с кассовыми аппаратами на протяжении двух лет, хотя прошлым летом СГД таких нарушений не открыла.

Все рестораны «Vairāk saules» на выходных восстановили свою работу. Под залог 30 000 евро выпущена главная бухгалтер и шеф-повар; сотрудник IT, которые не является работником «Vairāk saules» остается задержанным.

Обыск прошел в прошлый вторник - всех посетителей выгнали, сотрудников поставили к стене, в офис полиция прибыла в масках.

Такие обыски полиция мотивировала одной целью - в ресторанах продолжительное время укрываются истинные доходы, нанесся таким образом урон государству в размере полутора миллионов.

По версии полиции возможное преступление реализовали 4 лица. Главный снабженец «Vēl vairāk saules» Дмитрий Балаба якобы достал нелегальную компьютерную программу и передал ее специалисту IT Эдгару Штромбергу. Тот в свою очередь модифицировал кассовые аппараты, чтобы уменьшить ежедневные поступления в каждом ресторане. После этого часть наличных денег выплачена сотрудникам в конвертах. Якобы эту схему помогла прикрыть главный бухгалтер.

Полиция считает, что задание специалисту по IT Штромбергу дал Аиво Шнейдерс, совладелец «Vairāk saules», которые в повседневной жизни работает на кухне.

Совладелец «Vairāk saules» Мартиньш Калниньш отметил передаче, что задержание Штромберга под арестом абсурдно - он человек, связанный с услугами аутсорсинга, который занимается обеспечением интернета, устанавливает видео камеры, с прямой деятельностью компании он не связан.

При обысках на местах жительства полиция изъяла все компьютеры и телефоны.

Деньги искали даже в детских копилках. Обыскали и машины. Обыскан и дом адвоката члена совета холдинга Яниса Эшенвалда, отобран телефон, что законом запрещено.

В 2016 «Vairāk saules» был реорганизован. Предприятие разделили - производственный цех отделили от ресторанов и банкетного сервиса. На балансе ресторанной сети наблюдается спад, в том время как вся группа в качестве налогов заплатила 800 тысяч евро. По прогнозам этого года сумма превысит миллион.

«Vairāk saules» занял место арендатора в двух торговых центрах, в которых ранее находилась «Čili pica», также «Vairāk saules» переманили несколько ведущих сотрудников конкурентов.

Полиция не раскрывает, насколько давно начато расследование, только информирует, что уголовное дело начато по заявлению.