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Толпы безработных в Латгале и дефицит работников в Риге

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Zane Bitere / LETA

Зарплата - важный вопрос, способный придать рынку труда желаемое течение. Разница в средних зарплатах в регионах Латвии сейчас гонит рабочую силу в Ригу, где жители сталкиваются с дороговизной аренды квартир, пишет Dienas Bizness.

Сокращение ресурсов рабочей сил в Латвии вынуждает искать решения. Это наряду с импортом гастарбайтеров армия местных безработных, мобильность, применяемые в других странах инструменты.

Такую картину на заседании комиссии Сейма по долгосрочному развитию набросала парламентская аналитическая служба, представив доклад, в котором дана оценка ситуации на латвийском рынке труда с упором именно на иммиграцию.

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