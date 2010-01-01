Адвокатское бюро Бункуса объявило о вознаграждении в 10 000 евро

Адвокатское бюро убитого в мае администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса объявило о вознаграждении в 10 000 евро тому, кто предоставит важную для раскрытия преступления информацию.

Руководитель бюро Екатерина Галушка объяснила, что сотрудники пошли на этот шаг с целью способствовать интенсивности расследования и обнаружить значимые факты. Бюро обещает полную конфиденциальность.

У вознаграждения не будет ограничения по сроку и оно будет выплачено персоне или групп лиц, чья инфорация наведет на правильный след и поможет задержать убийц. Обращаться можно по телефону +371 200 93 332 vai e-pastu «palidzi@protonmail.com».

Ранее было заявлено, что госполиция по делу об убийстве Бункуса получила несколько десятков сообщений от жителей, в том числе записи с видеорегистраторов.

Ведется активное расследование убийства, в том числе проверяются и сообщения, приходящие от населения. Необходимая информация запрашивается также в рамках международного сотрудничества.

Госполиция по-прежнему просит людей присылать записи с видеорегистраторов, сделанные в день убийства, 30 мая, с 8 до 9 часов утра в районе Межапарка, Саркандаугавы, Братского кладбища.

Напомним, что администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был убит утром 30 мая, когда он на автомобиле ехал мимо Рижского Братского кладбища.