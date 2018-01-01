Четверг, 21 июня
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Суд продлил срок содержания Гапоненко под стражей

Русский TVNET
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Владимир Гапоненко в здании суда | Фото: LETA

Сегодня, 21 июня, суд Видземского предместья решал вопрос о дальнейшем прибывании под стражей руководителя незарегистрированной организации «Конгресс неграждан» Владимира Гапоненко.

Судья продлила Александру Гапоненко срок содержания под стражей ещё на 2 месяца. Об этом сразу же после заседания суда сообщила адвокат Гапоненко Имма Янсоне.

Группа поддержки написала в соцсетях: «Саша, выходя из зала, успел сказать, что будет сидеть до суда все шесть месяцев. А для Латвии это будет прообраз дела Бейлиса...».

Как сообщалось ранее, 20 апреля 2018 годаГапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусматрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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