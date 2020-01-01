В латвийских школах стартует военное обучение. А с 2024 года, как обязательный предмет

Депутаты Сейма одобрили законопроект, согласно которому военное обучение с 2018/2019 учебного года вводится в школах как пилотный проект, а с 2020 по 2024 год — как обязательный пункт среднего и профессионального образования. Об этом сообщается на государственном портале lvportals.lv

В начале июня получил поддержку проект разработанный комиссией по вопросам Обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции (AIKN) «Включения в национальный стандарт среднего образования подготовки государственной обороны». В своем решении парламент призвал Кабинет министров ввести в школы Латвии Предмет по государственной обороне (ПГО).

Государственный портал lvportals.lv опубликовал инфографик, в котором отобразил цели, содержание и формат данной инициативы.

Полностью инфографик можно посмотреть ЗДЕСЬ

Цели:

-создать в среде школьников гражданскую сознательность и патриотическое воспитание;

-развить навыки по защите государства;

-развить навыки лидерства и сплоченности.

Содержание:

- углубленное изучение истории Латвии, местная история, патриотизм;

- «школа жизни» - развитие лидерских качеств, обучение работе в команде;

- физическая подготовка;

- военная подготовка.

Формат:

- учебный предмет в средних школах и учреждениях профессионального образования;

- добровольное участие в летних лагерях.

Общая длительность ПГО составит 320 часов, причем военный блок займет 260 часов.

ПГО стартует в 14 школах Латвии c сентября 2018-го как пилотный проект, по итогам которого курс будет запущен как обязательный, по всей стране. Планируется, что полностью ПГО будет интегрировано в школьную программу к 2024 году.