«Скорые» будут намного реже приезжать на вызов ночью

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) до конца года сократит количество круглосуточных и удвоит количество дневных бригад, пишет Latvijas avīze.

Поспешные преобразования, осуществляемые директором СНМП Лиене Ципуле, вызвали недовольство не только самих работников «скорой» и профсоюза медиков, но и руководителей самоуправлений.

И хотя Ципуле считает, что заблаговременно предоставила информацию о планируемых переменах, ее упрекают в том, что узнать о них можно только из СМИ.

Уже с июля СНМП начнет сокращать количество бригад, работающих с 22.00 до 08.00.