Четверг, 21 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Нерожавшие женщины смогут жертвовать яйцеклетки; скандальный проект отклонен

LETA
  • Фото
  • Фото
Из акции протеста противников «поправок о яйцеклетках» | Фото: Zane Bitere / LETA

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие ряд изменений, но предложение запретить донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам было отклонено.

Ранее Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки дня, а также продлевал срок подачи предложений.

Сегодня депутаты вопреки решению комиссии по труду и социальным делам не поддержали запрет на донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам.

Следовательно, и впредь донорами половых клеток могут быть здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

В Латвии будет действовать единый регистр доноров половых клеток.

2 Комментарии