Нерожавшие женщины смогут жертвовать яйцеклетки; скандальный проект отклонен

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие ряд изменений, но предложение запретить донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам было отклонено.

Ранее Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки дня, а также продлевал срок подачи предложений.

Сегодня депутаты вопреки решению комиссии по труду и социальным делам не поддержали запрет на донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам.

Следовательно, и впредь донорами половых клеток могут быть здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

В Латвии будет действовать единый регистр доноров половых клеток.