«Выкрутасы» на дороге и разговоры по мобильному за рулем теперь обойдутся дороже

Сегодня, 21 июня, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие за использование мобильного телефона, планшета или ноутбука за рулем автомобиля штраф от 25 до 100 евро, а также ужесточил ряд других наказаний.

За непристегнутый ремень безопасности или передвижение без защитного шлема, а также за перевоз непристегнутого пассажира или пассажира без шлема, планируется предупреждение или денежный штраф водителю от 30 до 70 евро. На данный момент за такое нарушение высказывается предупреждение или выписывается штраф 30 евро.

За несоблюдение безопасной дистанции или интервала могут сделать предупреждение или наложить штраф водителю от 25 до 140 евро вместо нынешних 15 евро.

За поворот без соответствующего сигнала водителю транспортного средства (не являющегося велосипедом или мопедом) будут делать предупреждение или выписывать штраф от 15 до 30 евро. На данный момент штраф составляет 15 евро.

Также принят ряд поправок об агрессивном вождении – необоснованном резком торможении, езде на одном колесе для мототранспортных средств и создании заноса (дрифта). За такие нарушения грозит штраф от 70 до 280 евро.

Штраф за такие «выкрутасы» будет распространяться не только на дороги, но и на другие места, в которых возможно движение – стоянки, площадки, дворы. Теперь такие маневры разрешены только в рамках особых мероприятий.