Будьте осторожны! Обещают сильный ветер, возможен и дождь

В пятницу под влиянием циклона по всей Латвии будет дуть сильный юго-западный ветер, в порывах скорость ветра достигнет от 16 до 21 метра в секунду, предупреждают синоптики.

Такой ветер может поломать ветки и отдельные деревья, а также нанести и другой урон.

В Курземе местами пройдут дожди, в течение дня облака достигнут и центральную часть страны. Местами возможны грозы и град.

Максимальная температура воздуха +14...+16 в Курземе и +19..+21 на востоке страны.

В Риге юго-западный ветер в порывах усилится до 20 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +19 градусов, возможен кратковременный дождь.