Вне закона: 1000 тон покрышек в центре Риги - что с ними стало сегодня?

Летом прошлого года разгорелся «скандал с покрышками» - тогда в Риге, на улице Старта, компания Riepu bloki накопила более 1000 тон покрышек вместо разрешенных 30 тон. Государственная служба среды за вредные отходы оштрафовала компанию на 12,9 миллионов евро. TVNET выяснил, как обстоят дела на свалке спустя год после скандала.

Спустя год после скандала начат вывоз старых покрышек, выяснил TVNET. Согласно информации Службы среды, с территории улицы Старта вывезено более 100 тон опасных покрышек, которые далее попадут в Индию.

В начале 2018 года Лиепайский суд объявил компанию Riepu bloki неплатежеспособной. Заявление на неплатежеспособность подала сама компания, указав, что у нее образовались долги в размере более 12,9 миллионов евро, в то время как средства Riepu bloku составляют всего 22 700 евро.

Вывоз использованных покрышек был доверен компании Eko Recycling, которая запланировала переслать их на переработку в Индию. Владелец компании Марк Балткалнс был и одним из владельцев компании Riepu bloki.

В Службе среды TVNET выяснил, что Eko Recycling, с которой заключил договор администратор неплатежеспособной Riepu bloki Харальд Велмер, в начале месяца начала вывоз шин. На данный момент вывезено более 100 тон.

Представитель службы среды Марута Буклевич рассказала, что использованные покрышки подготавливаются в загрузке, загружаются в морские контейнеры и перенаправляются на территорию порта, откуда их планируется вывезти на перерабатывающее производство в Индии.

Она также отметила, что инспекторы регулярно следят за территорией на улице Стара 7а и 8, чтобы удостовериться, что мусор будет вывезен за рубеж должным образом.