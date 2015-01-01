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В мае в Латвии увеличилась рождаемость

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Центральное статистическое управление накануне Лиго приготовило хорошую новость - в мае количество зарегистрированных в Латвии новорожденных после перерыва в 20 месяцев показало прирост по сравнению с показателями того же месяца прошлого года, Neatkarīga.

В мае родилось 1809 детей, что на 47 больше, чем годом ранее.

В масштабах государства это очень скромный прирост, но он выделяется на фоне спада рождаемости, который длился 20 месяцев. Последним месяцем с увеличением рождаемости был июнь 2016 года, когда родился 1971 ребенок – на 94 больше, чем в июне 2015 года.

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