В Riga Plaza открыли центр любознательности Zinoo

В центре моды и развлечений Riga Plaza с сегодняшнего дня, 22 июня, в новой зоне посетителям будет доступен центр Zinoo. В центре можно посмотреть на захватывающе экспонаты, которые станут отличным развлечением как для малышей, так и для взрослых посетителей. Центр Zinoo будет открыт до сентября и посетить его сможет каждый желающий абсолютно бесплатно.

В новом центре Riga Plaza Zinoo можно отдохнуть и узнать много познавательных вещей, там создана особая атмосфера, в которой рождается интерес познавать себя, окружающий мир и технологии. Развлечения Zinoo станут особенным приключением для детей и молодых людей, ведь занятия и игры носят не только развлекательный характер, но и помогают включить воображение.

Zinoo находится в новой зоне Riga Plaza, где недавно свои двери открыл магазин Maxima XXX.

В центре доступны различные развлекательные занятия для детей, например, тут можно прокатиться на необычном самокате, построить мост, построить и посмотреть, как действуют ракеты и самолеты, поиграть в футбол и запустить пушку.

Каждого посетителя ждут в центре Zinoo, чтобы попробовать себя в сфере науки.

«В этом месяце мы радуемся открытию новой зоны нашего центра, которую с радостью представляем нашим клиентам – в новой зоне будет открыто 40 новых торговых мест, и уже сейчас Zinoo обосновался в одном из них. Новая зона, интерьер которой очень просторный, предоставляет различные услуги, например, продуктовый рынок, кулинария, кондитерские и кафе с открытой планировкой, а также много новых и небывалых магазинов. Посетители центра однозначно захотят познакомиться с талисманом кафе Blenderis – щенком лабрадора Бленди», - рассказывает руководитель маркетинга Riga Plaza Урзула Спицкус.