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В первом квартале СГД провела 476 тематических проверок

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

В первом квартале текущего года управление налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) провело 476 тематических проверок, и результативность проверок составила 92%.

За нарушения, выявленные в ходе 185 тематических проверок, применен денежный штраф в размере 88 400 евро, в том числе 23 100 евро за несоблюдение правил использования электронных устройств для регистрации налоговых и других платежей и 22 400 евро за нарушения правил бухгалтерии и подачи отчетов.

В ходе тематических проверок проводится превентивная работа с целью предотвращения уклонения от налогов. В первом квартале 203 налогоплательщика в ходе проверок внесли поправки к декларации на сумму 783 200 евро.

В ходе тематических проверок контролируется соблюдение отдельных нормативных актов и проверяются бухгалтерские документы.

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