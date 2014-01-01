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В Детской больнице родилась тройня: на одну Лигу стало больше

Русский TVNET/LETA
Министр благосостояния Янис Рейрс поздравил счастливую маму тройняшек | Фото: Facebook/Janis Reiers

В Детской клинической университетской больнице появилась на свет третья в этом году тройня, сообщает министр благосостояния Янис Рейрс в фейсбуке.

Рейрс написал в соцсети, что накануне праздника Лиго он отправился в больницу, чтобы поздравить семью Боку с прибавлением.

«Одну из новорожденных назвали Лигой!», - написал Рейрс.

Семьям, в которых рождаются тройняшки, государство выплачивает единовременное пособие из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.

С 2014 года размер этого пособия составляет 8538 евро после уплаты налогов.

В апреле правительство выделило по 8500 евро двум семьям, в которых тройняшки родились в марте.

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