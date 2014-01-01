В Детской больнице родилась тройня: на одну Лигу стало больше

В Детской клинической университетской больнице появилась на свет третья в этом году тройня, сообщает министр благосостояния Янис Рейрс в фейсбуке.
Рейрс написал в соцсети, что накануне праздника Лиго он отправился в больницу, чтобы поздравить семью Боку с прибавлением.
«Одну из новорожденных назвали Лигой!», - написал Рейрс.
Семьям, в которых рождаются тройняшки, государство выплачивает единовременное пособие из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.
С 2014 года размер этого пособия составляет 8538 евро после уплаты налогов.
В апреле правительство выделило по 8500 евро двум семьям, в которых тройняшки родились в марте.