В ближайшие сутки ветер стихнет, местами возможны кратковременные дожди

В пятницу вечером шквальный ветер стихнет, в субботу в Латвии ожидается слабый до умеренного южный, юго-западный, в Курземе - северо-западный ветер, прогнозируют синоптики.

Местами возможны кратковременные дожди - ночью и в первой половине дня - преимущественно в Курземе, позднее - повсеместно. Ожидается небольшая переменная облачность.

Температура воздуха ночью понизится до +6..+11 градусов, максимальная температура днем - от +16 до +21 градуса.

В Риге в субботу ночью и утром будет малооблачно, днем возможен кратковременный дождь. Южный, юго-западный ветер - слабый до умеренного, температура воздуха ночью - около +10 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.