Из-за сильного ветра в некоторых краях Латвии нарушено электроэнергоснабжение

Сильным ветром в отдельных краях Латвии на линии электропередачи повалило деревья и сучья, что вызвало перебои в электроэнергоснабжении клиентов, сообщила агентству ЛETA представитель предприятия «Садалес тиклс» Татьяна Смирнова.

В пятницу около 15.00 самые большие нарушения электроэнергоснабжения зафиксированы у клиентов «Садалес тиклс» в Лимбажском, Саулкрастском, Инчукалнском, Гулбенском, Энгурском и Сигулдском краях. Предприятие активно работает над скорейшим возобновлением электроэнергоснабжения.

«Садалес тиклс» призывает жителей соблюдать правила электробезопасности, во время сильного ветра не находиться поблизости от объектов инфраструктуры электроэнергоснабжения и следовать инструкциям при использовании электроприборов.

Обнаружив опасную ситуацию и при нарушении электроэнергоснабжения следует сообщить в «Садалес тиклс» по круглосуточному бесплатному телефону 8404.