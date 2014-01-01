На этой неделе АЧС обнаружена у 26 кабанов

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе выявили 26 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, свидетельствует информация ПВС.

Случаи заболевания обнаружены у кабанов в Ирлавской волости Тукумского края, Эвелской и Валмиерской волостях Буртниекского края, Индрской волости Краславского края, Салгалсколй волости Озолниекского края, а также в Броценском, Цесисском, Добельском, Кандавском, Лудзенском, Олайнском, Резекненском, Талсинском, Тукумском и Салдусском краях.

В этом году АЧС констатирована уже у 568 кабанов в 190 волостях 72 краев и в одном городе.

Впервые в Латвии АЧС была обнаружена в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.