Пятница, 22 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Генпрокурор отклонил жалобу Римшевича на аннулирование допуска к гостайне

LETA
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs | Фото: Ieva Lūka / LETA

Генпрокурор Эрик Калнмейерс отклонил жалобу подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича на решение Бюро по защите Сатверсме (БЗС) об аннулировании его допуска к гостайне.

Решение генпрокурора обжалованию не подлежит.

Калнмейерс принял это решение до 1 июля, когда вступит в силу новый порядок обжалования решений о допуске об аннулировании допуска к гостайне - в Административном окружном суде.

БЗС аннулировало допуск Римшевича к гостайне, не комментируя мотивов своего решения.

0 Комментарии