Генпрокурор отклонил жалобу Римшевича на аннулирование допуска к гостайне

Генпрокурор Эрик Калнмейерс отклонил жалобу подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича на решение Бюро по защите Сатверсме (БЗС) об аннулировании его допуска к гостайне.

Решение генпрокурора обжалованию не подлежит.

Калнмейерс принял это решение до 1 июля, когда вступит в силу новый порядок обжалования решений о допуске об аннулировании допуска к гостайне - в Административном окружном суде.

БЗС аннулировало допуск Римшевича к гостайне, не комментируя мотивов своего решения.