Эстонцы перед Лиго «оккупировали» латвийские магазины алкоголя

В алкогольных магазинах около погранпункта Икла позавчера днем была суета, однако член правления SIA Aldar Latvia Лаури Уйбо прогнозировал, что количество посетителей вырастет еще больше, пишет Pärnu Postimees.

Оборот магазина Super Alko, принадлежащего SA Aldar Latvia и находящегося в паре сотен метров от погранпункта, накануне Ивановой ночи, по данным Уйбо, по сравнению с прошлым годом вырос почти в три раза. В магазине можно было услышать и эстонский и финский язык, но цель у всех была одна: пополнить перед праздниками запасы пивка. «И у Saku и у A. Le Coq возникли проблемы с выполнением наших заказов», - сказал Уйбо. Однако по магазинным полкам не гулял ветер, выбора хватало.

«С Saku все в порядке, они у нас есть на 99,9%», - подтвердил руководитель по связям с общественностью Alko1000 Меэлис Рейльян, добавив, что в зависимости от ситуации с некоторыми товарами может возникнуть задержка в один день. «В этом году возникла проблема с нашим крупнейшим в Южной Эстонии заводом A. Le Coq. Они распродали запланированное на лето количество экспорта еще в мае. Поэтому у нас могут быть пробелы с некоторыми товарами A. Le Coq», - констатировал он.

«Погода – главный фактор. Эстонцу нравится в хорошую погоду потягивать пивко, - замечает Рейльян. – И потягивать надо много. Тех, кто хотел утолить жажду, у нас все же было очень-очень много».

Уйбо согласился: «Покупали действительно много, продажи выросли в несколько раз. Сейчас мы пополняем магазин ночью и днем, насколько возможно. Но на самом деле, этого следовало ожидать». Оборот все же превысил ожидания. «Покупатели алкоголя встречаются здесь в одном магазине, они больше не рассеяны по Эстонии», - констатировал Уйбо.

Более сознательные и оптовые покупатели, по мнению правления фирмы, управляющей сетью магазинов, уже затоварились и особенной свистопляски не ожидается. «Но перед Ивановой ночью точно возникнет наплыв тех, кто покупает алкоголь в последний момент», - полагает Уйбо.

По его словам, лучше всего расходится пиво и вино в коробках, но покупают и слабоалкогольные и более крепкие напитки. «Однозначно нельзя сказать, но пиво, конечно, - сейчас номер один», - признал он.

«Лучше всего расходится пиво, - назвал и Рейльян хит Alko1000. – Как я уже говорил, сейчас такая хорошая теплая погода и все хотят пивка – прохладного и освежающего».

«Все дни на бегу, но перед Ивановым днем все примерно в три раза быстрее, - сказал Уйбо. – Утреннее время, в свою очередь, несколько спокойнее и по магазину можно передвигаться. С полудня до вечера теснота и беготня». Сразу после ухода Pärnu Postimees в этот магазин Super Alko ожидался, например, целый автобус с финнами.

В часы пик очереди к кассам в Super Alko растягиваются в конец магазина, а найти место на парковке бывает довольно трудно. «Да, надо признать, что такие ситуации бывали. Мы, конечно, построили магазин наполовину больше по сравнению с прошлым годом. Семь касс работают и перед ним бывает по семь длинных очередей. С парковкой тоже бывали проблемы», - пояснил Уйбо, выразив надежду на то, что все устаканится.

В Alko1000, расположенном в зданиях погранпункта, позавчера в полдень тоже было не слишком много народу, а посетители спокойно разгуливали между ящиками с пивом и сидром и полками с крепким алкоголем. Проблемы с парковкой около Alko1000 не возникло. «И в Икла и в Валка парковка вмещает 200-300 машин. Справимся».

По словам посетителей магазина, они устремили свои шаги в Латвию именно из-за низкой цены на алкоголь. Женщины предпочитали в основном вино, мужчины – пиво. «Здесь все-таки несколько дешевле, чем в Эстонии, - сказал Марко из Мярьямаа. – Я купил пива, и не только себе, но и брату. Здесь же заказали и остальные».

В латвийский магазин Марко и его супруга Эгле наведываются время от времени. «То-се мы берем и в других магазинах, но скажем так, что как правило я стараюсь ездить сюда и купить здесь какое-то количество», - заметил Марко, по словам которого, разница в ценах с Эстонией весьма ощутима. «Я могу купить пару сидров в эстонском магазине. Пока это не так безумно, что я должна непременно ехать сюда», - добавляет Эгле, соглашаясь все же, что разница в ценах значительна. В ее тележке несколько бутылок шампанского. «Я купила себе, маме и дядям. Все к Иванову дню», - уточнила она.

Яри из Финляндии оказался в Латвии с другом, тоже чтобы запастись алкоголем к Ивановой ночи. В их покупательской корзине было и пиво и белое вино. «Да, покупать здесь алкоголь выгодно», - подтвердил он, направляясь к кассе.

Жители Рапламаа Майе с супругом приехали в латвийскй алкогольный магазин в знак протеста. «Почему государство принимает такие дурацкие решения? Иначе бы мы сюда не поехали, - выразила свое возмущение женщина. – Мы приехали на алкоралли, но мы же не алкаши из-за этого». Майе полюбилось полусладкое красное вино, пива она не пьет вовсе. «Может, бокал за вечер», - подчеркивает она, добавляя, что раньше за латвийским алкоголем она не приезжала ни разу.

По-прежнему хватает и тех эстонцев, которые ранее не посещали заграничные алкомагазины, но накануне Ивановой ночи все-таки предпринимают это путешествие. «Вчера, когда я ходил по магазину Валка, я слышал, как пожилые женщины говорили, как и они, наконец, попали в Мекку, - вспоминает Рейльян. – И они ушли не с пустыми руками».