Будет или нет дождь в Янову ночь

В субботу местами в Латвии, главным образом на западе страны и в центральных районах, пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Облака частично закроют небо, в Латгале будет пасмурно. Температура воздуха повысится до +16..+21 градусов, сообщает LETA.

Будет дуть слабый юго-западный ветер. Начиная с Курземе, ветер задует с северо-запада. Большие облака локально могут вызвать сильные порывы ветра, грозу и град.

В Риге увеличится облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура воздуха +20 градусов.