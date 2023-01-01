Лиго в Риге: все о транспорте и условиях парковки 23 и 24 июня

23 и 24 июня рижским общественным транспортом, а также автостоянками, обслуживаемыми «Rīgas satiksme», можно будет пользоваться бесплатно, сообщается на странице предприятия.

Общественный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус)

В ночь с 23 на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы охватить как можно больше рижских микрорайонов и обеспечить проезд пассажиров к местам проведения праздничных мероприятий и обратно. Дополнительные рейсы будут организованы на:

трамвайных маршрутах №№ 1, 5, 7, 10 и 11;

троллейбусных маршрутах №№ 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27;

автобусных маршрутах №№ 3, 11, 12/23/26 (объединенный, следует через Каменный мост), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53.

Информация о дополнительных рейсах и маршрутах будет размещена на остановках, расположенных в центре города.

В ночь с 23 на 24 июня, с 0:00 и до окончания мероприятия «Лиго, Рига! Лиго, Латвия», общественный транспорт всех маршрутов, проходящих через Каменный мост в направлении Пардаугавы, будет останавливаться на остановке «ул. Грециниеку».

Билеты

23 и 24 июня в рижском городском общественном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) можно будет ездить бесплатно.

Центры обслуживания клиентов

23 и 24 июня все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

Автостоянки

В праздничные дни, 23 и 24 июня, платными рижскими автостоянками Рижского самоуправления, обслуживаемыми «Rīgas satiksme», можно будет пользоваться бесплатно, кроме подземной автостоянки на ул. Кришьяня Валдемара, 5a, у Дома конгрессов: здесь за парковку нужно будет платить согласно действующим тарифам.

Минибусы, экспрессы, ночной транспорт

Сини-белыми минибусами 23 и 24 июня можно будет пользоваться бесплатно, минибусы и экспрессы будут курсировать по воскресному графику. Ночной транспорт будет курсировать в ночь с 23 на 24 июня.

Ретро-трамвай

«Rīgas satiksme» информирует, что 23 и 24 июня по техническим причинам Ретро-трамвай не будет курсировать и не будет сдаваться в аренду.