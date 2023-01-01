Лиго в Риге: что делать в Янову ночь с 23 на 24 июня

Рижан, гостей столицы из латвийских городов и краев, иностранных туристов сегодня ждут на набережной 11 ноября.

С 17:00 часов 23 июня до 4:30 часов 24 июня на трех сценах будут выступать группы: «Apvedceļš», «Flame & The Rolltones», «Lauku muzikanti», «Galaktika» и другие.

Кульминация праздника – трехчасовое концертное представление, в ходе которого о том, как отмечалось Лиго на протяжении столетия, отчитаются солисты Дита Луриня, Инга Мисане-Грасберга, Мартиньш Эглиенс, Артур Крузкопс, Олга Раецка, Элза Розентале, Иева Керевица, Айя Витолиня, Нормунд Рутулис, Андрис Эрглис, Атис Иевиньш и Даумант Калниньш.

На Набережной посетителей ждут Танцевальная площадка, Песенный павильон, Двор ремесленников и мастеров, Сквер игр, а также места общепита, где можно полакомиться традиционными для праздника Лиго вкусностями.

Каждому, кто хочет отметить Лиго и Янов день в настоящих традициях, стоит отправиться на самую высокую в Риге гору – Дзегужкалнс, где с 20:00 до 4:30 можно будет повеселиться с Яновой матерью Зоей Хеймрате и Яновым отцом Эдгаром Липорсом. На Дзегужкалнсе посетителей порадуют артисты Рижского танцевального клуба, фольклорная группа актрис Лиепайского театра «Atštaukas», пост-фолк-группа «Iļģi», группа экологической музыки «Ducele», этно-рок-группа «Laimas Muzykanti», а также группа старинной музыки «Obscurus Orbis».

Вход на мероприятия – бесплатный, проезд в общественном транспорте Риги 23 и 24 июня – также бесплатный.