В лесу сохраняется высокая пожароопасность

В регионах, где на этой неделе почти не было дождей, в лесах сохраняется высокая пожароопасность, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Очень высокая пожароопасность по-прежнему наблюдается в лесах Риги и на юге Латвии.

По данным станций метеонаблюдений, сильная засуха продолжается в районе Павилосты и Резекне, где в этом месяце зарегистрировано всего 6-8 миллиметров осадков, а также в Риге и Гулбене, где за последние три недели выпало 13 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков, после Лиго дожди в основном ожидаются на востоке страны, а в Курземе, Риге и местами в Земгале продолжится засушливый период.