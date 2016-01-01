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За год в ДТП погибли семь, а пострадали более 700 детей до 18 лет

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий травмы получили 737 детей и подростков в возрасте до 18 лет, из них семь погибли, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

В 2016 году в результате ДТП пострадали 694 ребенка и подростка в возрасте до 18 лет, погибли в результате авария пять детей.

Как отмечает ДБДД, статистика последних лет вызывает беспокойство, так как с каждым годом увеличивается число детей и молодых людей, которые получают травмы на дорогах.

Дирекция отмечает, что особое внимание необходимо уделять информированности о мерах безопасности на дорогах малозащищенных участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов и мопедистов), а также пассажиров легковых транспортных средств.

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