Против течения: много ли в Латвии «хейтеров» Лиго?

Согласно результатам опроса, Лиго очень широко отмечается жителями Латвии - только 4% опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет заявили, что не отмечают этот праздник, а 6% утверждали, что не соблюдают никаких традиций.

Активнее всего Лиго празднуют люди в возрасте до 30 лет. Молодые люди чаще, чем другие возрастные группы, жарят шашлык, плетут венки, выполняют народные обряды.

Также они чаще, чем опрошенные других возрастных групп, празднуют всю ночь, встречают рассвет и ищут цветок папоротника.

В качестве праздничного угощения 65% населения Латвии на Лиго жарят шашлык, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией «TNS Kantar».

59% опрошенных на Лиго жгут костры, 44% поздравляют Лиг и Янисов, столько же респондентов едят или сами готовят янов сыр.

Треть жителей Латвии на Лиго пьют или готовят пиво (38%), поют или слушают песни Лиго (36%). В свою очередь 30% населения покупают или собирают травы, столько же опрошенных плетут венки.

29% опрошенных встречают праздник до восхода солнца, 26% посещают праздничные мероприятия.

21% опрошенных проводят праздник активно и прыгают через костры, 18% пекут пироги, столько же сжигают прошлогодние венки, 16% пропалывают к празднику огороды, 13% во время праздника танцуют и участвуют в играх.

Такую традицию, как поиски цветка папоротника на Лиго, соблюдает лишь десятая часть жителей Латвии.

Опрос проводился 12-14 июня, в нем участвовало 900 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.