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О насущном: погода на воскресенье

LETA
иллюстративное фото | Фото: BNS foto/LETA

Утром и днем в воскресенье, 24 июня, на востоке Латвии и в центральной части страны начнутся затяжные дожди, предупреждают синоптики.

Обилие осадков в Латгале, Видземе и в восточной части Земгале к вечеру воскресенья достигнет 10-30 миллиметров, а в Курземе дождь пройдет только местами.

Небо затянет по всей Латвии.

Будет дуть умеренный северный и северо-западный ветер. Температура в праздничную ночь понизится до +8..+13, в Курземе до +5.

Днем воздух прогреется до +12..+17.

В Риге в Янову ночь осадков не ожидается, днем будет облачно и скорее всего дождливо. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит +13, днем +15.

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