Латвию атаковали змеи?! Эксперт рассказывает, как с этим жить

В этом году в социальных сетях активно гуляют посты о встреченных змеях - у дома, по дороге на пляж, на прогулке в лесу. Неужели и правда, в Латвии выдался особенно «змеиный» год и как себя вести при встрече с этим пресмыкающимся, TVNET спросил у специалиста Рижского Зоопарка Мариса Лиелкалнса.

Эксперт рассказал, что этот год ничем не отличается от предыдущих, каждый год гадюки частенько встречаются во дворах и других местах. Разница только в том, что теперь повысилась активность людей все документировать и делиться этим в социальных сетях, отметил Лиелкалнс.

Также он подметил, что теперь люди интенсивно строят частные дома в местах, которые раньше подходили змеям, - поэтому логично, что они теперь часто встречаются по соседству.

Лиелкалнс рассказал, что чаще других в Латвии встречаются именно ящерки, и они совсем неопасны - ящерки не могут укусить человека. Они могут только отбросить хвост, если на него наступить. Обычно ящерки обитают в сухих хвойных лесах.

Также в сухих лесах часто обитает гадюка - единственная ядовитая змея в Латвии. Обычно она серого цвета, а на спине у нее темный зигзагообразный рисунок, но бывают и абсолютно черные гадюки.

Во влажных местах, особенно вблизи водоемов, можно повстречать ужей - черных, серых и даже зелено-серых пресмыкающихся с желтой или оранжевой отметиной на голове. Ужи бывают даже до 1,5 метра в длину. В целях защиты уж зачастую выделяет вонючую жидкость или прикидывается мертвым.

Еще в Латвии обитают слизни толщиной с палец и длиной 10-15 см, обычно они вылезают ночью, в мокрую погоду. Во время прогулки они «растягиваются» и становятся похожими на змейку. Но они и вовсе безвредны.

Что делать при встрече со змеей?

Главным образом эксперт рекомендует не впадать в панику.

«Сохраняем спокойствие и включаем логику. Понаблюдав, наверняка удастся понять, что за змея перед вами. Любая змея при встрече с человеком попытается его избежать.

Во-первых, она застынет и не будет двигаться (мол, вдруг не заметят). Если все-таки ее заметили, змея попробует сбежать.

И если только человек чрезмерно назойлив и следит за ней, пытаясь ее поймать, потрогать, только в этом случае змея может начать защищаться нападением.

Она извивается зигзагом и бьет передней частью тела вперед. И снова бежит», - примерное поведение змеи обрисовал Лиелкалнс.

Обычно змеи любое живое существо чувствуют уже на расстоянии по вибрациям земли от шагов.

По ночам змей и подавно не следует бояться, потому что темное время суток змеи обычно проводят в укрытии.

Змеи - хладнокровные животные, поэтому любят греться на солнышке, чтобы нагреть тело и запустить обмен веществ. При остывании они обычно становятся малоподвижным. Так что утром на солнышке вероятность встретить змею возрастает...