Синоптики предупреждают о затяжных дождях

В воскресенье в восточной части Латвии - в Латгале, Видземе и в восточных регионах Земгале, начнутся дожди, количество осадков достигнет 15-25 миллиметров, предупреждают синоптики.

По прогнозам Global Forecast System, местами количество осадков может достигнуть 40-50 миллиметров, что соответствует 40-50 литрам на квадратный метр, то есть более половины месячной нормы.

Из-за облачности, температура воздуха по Латвии будет всего +10..+12 градусов, в Курземе воздух прогреется до +15..+17.

В западной части страны первая половина дня пройдет без серьезных осадков, но позднее ожидается дождь и здесь, сумма осадков до второй половины дня понедельника может превысить 20 миллиметров.

Будет дуть умеренный, северо-западный ветер.

Ригу также настигнет затяжной дождь. Прогнозы о количестве осадков отличаются, до понедельника они могут превысить 20 миллиметров.

За последние 50 дней в столице было только 17 миллиметров дождя.

Небо закроют облака, будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура воздуха не превысит +15 градусов.