Статистика спасателей на Лиго: 49 пожаров, один пострадавший, двое утонувших и много ложных вызовов

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 49 пожаров, в одном из них пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Риге зарегистрировано 13 пожаров, в других городах - шесть, 30 пожаров произошло в регионах.

Один человек был спасен из огня, еще один пострадал.

В минувшие сутки зарегистрировано также два лесных пожара.

Помимо пожаров в вечер Лиго в Лимбажском крае утонул один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В субботу вечером сотрудники ГПСС получили вызов в Лимбажскую волость Лимбажского края, где тонул человек. Прибыв на место происшествия, спасатели обыскали водоем и примерно в 20 метрах от берега на глубине четыре метра нашли утонувшего.

Еще один человек в субботу утонул в Планьской волости Стренчского края.

Также ГПСС сообщили, что во время праздников получили больше ложных вызовов, чем обычно. За прошедшие сутки зарегистрировано 45 ложных вызовов, из которых 37 из-за пожаров.

Как правило, люди видели дым от костра или отблески пламени и путали его с пожаром, рассказали спасатели.