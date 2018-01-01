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РД: праздничные мероприятия в Риге и на Дзегужкалнсе посетили более 100 000 человек

LETA
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Праздничные мероприятия, которые проходили с 21 по 24 июня на набережной 11 ноября, Домской площади и Дзегужкалнсе, посетили более 100 000 человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Рижской думы по связям с общественностью Индра Вилде.

В праздничную программу входили Международный фольклорный фестиваль «Baltica 2018», Травяная ярмарка на Домской площади, встреча Лиго на набережной и Дзегужкалнсе.

На набережной вчера весь день выступали самодеятельные коллективы - хоры, фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы. Также здесь можно было купить ремесленные изделия, а до 23.00 работала Травяная ярмарка на Домской площади.

В 19.00 на набережной началась праздничная концертная программа с участием поющих актеров, а с 20.00 отметить Лиго можно было на Дзегужкалнсе вместе с группой «Ильги» и Рижским клубом танцев.

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