Температура воды понижается; из-за дождей в водоемах повышается ее уровень

С наступлением прохладной и дождливой погоды понизилась температура воды в водоемах, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в Венте, Салаце и Айвиексте составляет +17..+19 градусов, в Гауе - +16..+17 градусов, в Даугаве и Лиелупе - +18..+20 градусов.

В озерах температура воды не превышает +17..+19 градусов, а в море - +14..+17 градусов.

Из-за дождей в водоемах повышается уровень воды. В ближайшие дни существенных изменений температуры воды не прогнозируется.