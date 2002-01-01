Полиция: обстановка на дорогах пока относительно спокойна

В праздничные выходные обстановка на дорогах Латвии до второй половины дня в воскресенье оставалась относительно спокойной - число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и задержанных пьяных водителей было не больше, чем в обычные дни, сообщает Госполиция.

Дорожная полиция в ходе массовых проверок на автодорогах в субботу проверила 12 982 водителя. Задержаны десять водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также четыре водителя под воздействием наркотиков.

В Янов день ситуация на дорогах до обеда было относительно спокойной - к трем часам дня зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий без тяжелых последствий. Данные о количестве проверенных автомобилей и пойманных пьяных водителей будут известны в понедельник.

Трагическую аварию в Коценском крае, в которой погибли два человека, а еще трое пострадали, полиция не связывает непосредственно с празднованием Лиго, так как его причиной стало выбежавшее на дорогу животное.

Трагическое ДТП произошло в Рубене Коценского края около часа ночи. По данным полиции, перед автомобилем «Volvo» на шоссе выбежал лось. После столкновения с животным автомобиль вынесло на противоположную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком DAF.

В ДТП погибли находившиеся в легковом автомобиле женщина 1974 г. рожд. и девушка 2002 г. рожд. С различными травмами в больницу доставлены мальчик 2006 г. рожд., женщина 1974 г. рожд. и мужчина 1968 г. рожд.

Полиция напоминает, что массовые проверки водителей на автодорогах продлятся до утра понедельника.