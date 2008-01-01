В процессе самоликвидации ABLV Bank могут пропасть доказательства об отмывании 102,3 млн $

В процессе самоликвидации «ABLV Bank» могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 млн долларов США, заявило общество за открытость «Delna».

Компания «Hermitage Capital Management» («Hermitage»), бывший работодатель российского адвоката Сергея Магнитского, 21 июня 2018 года направила латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через «ABLV Bank».

Это заявление - реакция на разрешение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) начать реализацию плана самоликвидации «ABLV Bank», так как «Hermitage» считает, что в этом процессе есть риск потери доказательств.

«Hermitage» обратилась в Службу по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службу контроля) и Генпрокуратуру с просьбой расследовать дело об отмывании более чем 100 млн долларов и идентифицировать причастных к нему сотрудников «ABLV Bank». Дело связано с выявленным более 10 лет назад Магнитским крупномасштабным мошенничеством в размере 230 млн долларов.

В заявлении «Hermitage» говорится, что в период с 2008 до 2013 года сотрудники «ABLV Bank» в интересах Дмитрия Клюева и Андрея Павлова разрешили отмыть 19 млн долларов, незаконно перечислив через «ABLV» в общей сложности 102,3 млн долларов. Министерство финансов США ранее ввело в отношении Клюева и Павлова санкции в связи с их причастностью к делу Магнитского.

Маловерятно, что столь объемные нелегальные действия могли быть предприняты без ведома высшего руководства «ABLV Bank», считает «Hermitage», призывая обеспечить тщательное всеобъемлющее расследование отмывания денег через «ABLV Bank».

По мнению «Delna»,

расследование может осложнить то, что многие счета «ABLV Bank» были зарегистрированы на номинальных директоров предприятий или включены в многослойные схемы,

чтобы скрыть тех, что их на самом деле контролировал. Среди номинальных директоров или посредников было также несколько граждан Латвии.

Как сообщалось, 12 июня 2018 года КРФК разрешила «ABLV Bank» провести контролируемый процесс самоликвидации.

С началом самоликвидации совет и правление банка лишаются своих полномочий, а органом, принимающим решения, становится ликвидационный комитет в составе четырех ликвидаторов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро «Sorainen» Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.