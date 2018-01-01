Компания богатейшего украинского бизнесмена учредила в Латвии предприятие

Единственный владелец «MSC Media» - зарегистрированная на Кипре компания «TRK Media Holding Limited», которой принадлежат несколько телеканалов на Украине и выгодоприобретателем которой через зарегистрированные на Кипре компании «SCM Holdings Limited» и «SCM (System Capital Management) Limited» является Ахметов.

Основной капитал «MSC Media» - 17 тыс. евро, юридический адрес - Рига, ул. Сканстес, 7 к-1.

В правление новоучрежденной компании назначен Евгений Лященко - руководитель входящей в «SCM Group» компании «Media Group Ukraine», которой принадлежат несколько телеканалов, газеты, журналы и медиапорталы.

ООО «MSC Media» внесено в коммерческий регистр 19 июня 2018 года.

По данным «Lursoft», «MSC Media» - единственное зарегистрированное в Латвии предприятие, в котором выгодоприобретателем является Ахметов. Лященко тоже не занимает должностей в других зарегистрированных в Латвии предприятиях.

Журнал «Forbes» оценивает состояние Ахметова в 5,5 млрд долларов США.