В вузах Латвии начался прием электронных заявок на учебу

С понедельника, 25 июня, в Латвии стартовал этап подачи электронных заявлений на учебу в вузы. Чтобы подать заявку, можно использовать или государственный портал услуг Latvija.lv, или заполнить форму на сайте интересующего колледжа или вуза, если тот предоставляет такую возможность.

Электронная регистрация на программы бакалавриата будет открыта до 10 июля. Очередность подачи документов не играет никакой роли. Главное - оценки.

В вузах смотрят на результаты централизованных экзаменов.

В случае с некоторыми программами учитывают и оценки из аттестата по профильному предмету.

Сдать документы рефлектанту с 3 июля так или иначе придется лично, явившись в то учебное заведение, в котором он хочет начать учебу