Европа сейчас является одним из регионов, где показатели потери багажа выше, чем в среднем в мире, и задержки рейсов с каждым годом становятся все чаще. С осознанием рисков, растет и спрос на страхование путешествий. Наблюдения предприятия по востребованию компенсаций за полеты «Skycop» свидетельствуют, что приобретя страховку путешествия, авиапассажиры зачастую забывают, что авиакомпании все еще обязаны выплачивать пассажирам компенсации за задержку или отмену рейса.

Примерно четверть рейсов в Европе в прошлом году достигла места назначения с опозданием, а показатели пунктуальности за последние два года снизились на 4%, свидетельствуют данные Eurocontrol. Главной причиной в большинстве случаев задержек является деятельность авиакомпаний, и это является одной из причин, почему знание и использование регламента ЕС 264 о правах авиапассажиров становится все важнее.

DB: Как получить компенсацию от авиакомпании за задержку или отмену рейса

«Во время путешествий существует множество моментов, когда что-то может пойти не так, а лето – то время, когда важно подумать о собственной безопасности, особенно отправляясь в длительное путешествие. Наш опыт показывает, что путешественники зачастую бывают не уверены в том, каким образом и распространяется ли вообще на пассажира регламент ЕС 264 в случае, если была приобретена страховка путешествия. Правильный ответ состоит в том, что страхование путешествия и регламент не заменяют друг друга, –

застрахованное лицо может получить и выплаты в соответствии со страховым договором, и полагающуюся ему компенсацию от авиакомпании»,

– поясняет исполнительный директор «Skycop» Мариус Стонкус.

Лишь примерно 40% жителей Европы информированы о возможности получения компенсации в размере до 600 EUR в случае, если полет был задержан более чем на три часа, был отменен или пассажир пострадал из-за сверхпродажи билетов, но еще меньше людей думают о страховании путешествия. Несмотря на высокий риск потери багажа, люди по-прежнему путешествуют без страховки. В Великобритании это, например, около 40% жителей в возрасте от 18 до 34 лет. Согласно данным поисковика по сравнению услуг, значительная часть миллениумистов считают это излишним, а некоторые подтверждают, что это является риском, который они готовы взять на себя.

Важно сознавать, что страхование путешествия может оказаться особенно полезным в ситуациях, в которых права пассажиров не могут предоставить необходимую поддержку, например, в случае, когда утерян багаж или произошел какой-либо связанный со здоровьем несчастный случай. Как свидетельствуют данные компаний по авиаперевозкам и IT агентства SITA, у европейских пассажиров в четыре раза больше возможность того, что сданный ими багаж не достигнет конечной цели, чем это бывает, например, во время путешествия по Северной Америке. Независимо от того, выбрал путешественник страхование путешествия или нет, важно знать, в каких случаях регламент ЕС 264 может помочь в компенсации ущерба.