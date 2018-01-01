На студенческие инновации из фондов ЕС выделено 19,85 млн евро

Учреждения высшего образования могут подавать заявки на финансирование из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) для реализации проектов по содействию инновациям студентов, сообщили агентству ЛETA в Центральном агентстве финансов и договоров (ЦАФД).

В реализацию проектов в первом туре программы планируется вложить из ЕФРР более 19,8 млн евро.

В рамках разработанной Министерством образования и науки программе поддержки из фондов ЕС планируется способствовать развитию инновационных и предпринимательских способностей студентов, а также укреплять сотрудничество вузов и студентов с предпринимателями, привлекая для реализации программы инноваций студентов частное финансирование.

В рамках проектов будут разрабатываться инновационные продукты, процессы, услуги, технологии, значительно улучшены методы разработки продуктов, увеличится количество учрежденных студентами стартапов и число студентов, участвующих в бизнес-инкубаторах, бизнес-акселераторах и других программах.

На софинансирование из ЕФРР могут претендовать учреждения высшего образования, которые в качестве партнеров привлекут к реализации проектов другие учреждения высшего образования, научные организации, предпринимателей, общества и учреждения, а также государственные или муниципальные структуры.

В первом отборочном туре программы планируется инвестировать 19 850 697 евро из средств ЕФРР и привлечь частное софинансирование в размере не менее 6 616 899 евро. Максимальная сумма финансирования одного проекта - 2,5 млн евро, доля ЕФРР - 75% расходов по проекту.

Заявки на получение поддержки ЕФРР можно подавать в ЦАФД до 1 октября 2018 года.