Среда, 27 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Канава наказаний, «Пора на Твайка» и Times square: 10 фактов о Саркандаугаве

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Улицы индустриальной Саркандаугавы, или «Краски», как называют рижский микрорайон местные, хранят множество секретов - здесь пересекается история и современное искусство, криминальные события и желание местных активистов делать окрестности чище и лучше. Известная на всю Латвию улица Твайка, ведущая к Man-Tess, улица Дунтес, на которой находится «лестница в небеса», проспект Виестура, где слышны отголоски концентрационного лагеря, фотогеничная улица Приежу со своим стрит-артом... Всё это и многое другое - в подборке Русского TVNET.

1

Факт 1: Неэлитный микрорайон
2

Факт 2: Times square и другой сленг
3

Факт 3: Крупнейший производитель пива
4

Факт 4: Канава наказаний
5

Факт 5: «Схожу с ума, пора на Твайка!»
6

Факт 6: «Экобомба»
7

Факт 7: Отголоски концентрационного лагеря
8

Факт 8: «Лестница на небеса»
9

Факт 9: «Зарядочная»
10

Факт 10: Kaķisms, граффити и фотогеничный район
0 Комментарии