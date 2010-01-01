Канава наказаний, «Пора на Твайка» и Times square: 10 фактов о Саркандаугаве

Улицы индустриальной Саркандаугавы, или «Краски», как называют рижский микрорайон местные, хранят множество секретов - здесь пересекается история и современное искусство, криминальные события и желание местных активистов делать окрестности чище и лучше. Известная на всю Латвию улица Твайка, ведущая к Man-Tess, улица Дунтес, на которой находится «лестница в небеса», проспект Виестура, где слышны отголоски концентрационного лагеря, фотогеничная улица Приежу со своим стрит-артом... Всё это и многое другое - в подборке Русского TVNET.