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Терветская дума тоже просит объявить в крае ЧП в сельском хозяйстве

LETA
Фото: Leta

По просьбе местных крестьян Терветская краевая дума на внеочередном заседании решила просить Кабинет министров объявить в крае чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, сообщили агентству ЛETA в думе.

Из-за засухи сельхозкультуры во многих местах почти полностью уничтожены. Засуха сказалась и на животноводстве.

До 22 июня объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве попросили объявить уже 19 самоуправлений.

Во вторник, 26 июня, планируется созвать заседание Совета по кризисному управлению, на котором будет рассматриваться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

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